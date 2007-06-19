Матвієнко насипав солі на рану Тимошенко

Один з лідерів блоку „Рух-Українська правиця”, голова УРП „Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що створення у Верховній Раді V скликання БЮТ-2 є уроком для лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку «Рух - Українська правиця».

Зокрема, як сказав А.МАТВІЄНКО, “створення клону фракції БЮТ у нелегітимній Верховній Раді є черговим свідченням аморальності та цинізму в українській політиці. Але одночасно це є й уроком для Юлії ТИМОШЕНКО”.

За його словами, „Блок Юлії Тимошенко – не ідеологічна політична сила, а, скоріше, холдинг з недемократичними методами управління". "Горе-політики, які свого часу пройшли у парламент за списками БЮТ, стають на шлях зради через те, що вони відстоюють не ідеологічні позиції, а власні корисливі інтереси”, - зазначив він.

А.МАТВІЄНКО також відзначає, що політичний лідер „повинен нести відповідальність за осіб, які включені у списки, та дбати про авторитет своєї партії, а не лише заявляти про ганебність зради як такої”.

„Я вважаю, що виборці цілком здатні зробити висновки і стосовно тих, хто зраджує, і стосовно тих, хто зрадників пригріває; оцінка виборців – це найвищий рівень політичної відповідальності”, - сказав голова УРП “Собор”. При цьому він висловив переконання, що “ніякий імперативний мандат такої відповідальності не замінить”.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня народний депутат V скликання, член фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ заявив, що фракція БЮТ поновлює свою роботу у парламенті. За його словами, очолюватиме фракцію народний депутат Микола ЗАМКОВЕНКО.