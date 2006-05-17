Через 52 дні оголошено склад Запорізької міськради

Сьогодні - через 52 дні після закінчення виборів Запорізька міська виборча комісія оприлюднила результати виборів до міськради.

Як повідомила УНІАН голова Запорізької міської виборчої комісії Ольга МАГЛЕВАННА, це стало можливим завдяки скасуванню рішення суду, яким заборонялося оголошувати результатів виборів в Запорізьку міськраду і реєстрацію депутатів.

За її словами, майже половину місць - 43 з 89 в міськраді 5-го скликання отримала міська організація Партії регіонів. Другим за чисельністю представників в міськраді став Блок Юлії ТИМОШЕНКО - 15 мандатів.

Блок Наталії ВІТРЕНКО одержав 9 місць, КПУ - 7, Партія «Реформи і Порядок» - 6, "Віче" – 6, виборчий блок "Запоріжжя - наше містечко" - 4.

До складу міськради входять 89 депутатів. Запорізька міська виборча комісія виключила зі списку Володимира РАЗГУЛЯЄВА - кандидата від Партії регіонів, який помер в лікарні від ран, одержаних в результаті нападу двох невідомих.

Як повідомляв УНІАН, рішення про збільшення чисельності депутатського корпусу Запорізької міськради з 64 до 90 осіб було прийнято на сесії в грудні 2005 року.