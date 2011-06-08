Проект закону про вибори відправлять відразу на три експертизи

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ запевняє, що проект закону про вибори народних депутатів буде доопрацьований з урахуванням оцінок всесвітньо визнаних експертів у галузі виборчого законодавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службя Міністерства юстиції України, про це О.ЛАВРИНОВИЧ сказав під час зустрічі з делегацією Конгресу США.

Міністр зазначив, що ухвалено рішення направити проект закону про вибори народних депутатів на експертизу не лише до Венеціанської комісії, а й до Міжнародної фундації виборчих систем і до Місії спостереження за виборами ОБСЄ.

Делегація конгресменів США обговорила з О.ЛАВРИНОВИЧЕМ роботу над підготовкою законопроекту про вибори народних депутатів. Конгресмени поставили українському міністру низку запитань щодо процесу підготовки і змісту окремих положень законопроекту. Зокрема, членів Конгресу США цікавили норми щодо формування виборчих комісій, можливості скасування реєстрації кандидатів у депутати, а також встановлення меж виборчих округів.

О.ЛАВРИНОВИЧ поінформував конгресменів про те, що принцип формування виборчих комісій у проекті закону зафіксовано у точній редакції, яку запропонували члени робочої групи - представники Центральної виборчої комісії та Харківської юридичної академії ім. Я.Мудрого.

При цьому, наголосив міністр юстиції, ця норма може редагуватись чи змінюватись, якщо будуть інші пропозиції від опозиційних політичних сил.

Він також поінформував конгресменів США про те, що проектом закону не передбачено жодної причини для скасування реєстрації кандидата в депутати, окрім тих, що наявні у законодавстві інших демократичних країн. Це, зокрема, смерть кандидата, виїзд кандидата з країни на постійне місце проживання або випадки, коли щодо кандидата набрав чинності обвинувачувальний вирок суду.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, у законопроекті запропоновано максимально простий і зрозумілий принцип формування виборчих округів: їхні межі визначатимуться за кількістю виборців, що проживають на визначених територіях. При цьому різниця між кількістю виборців у виборчих округах, згідно із запропонованим принципом, не перевищуватиме 10%.

О.ЛАВРИНОВИЧ також наголосив, що процес формування округів, згідно з проектом закону, буде виведено за рамки виборчої кампанії. Зокрема, округи буде сформовано після набуття чинності законом, тобто задовго до початку виборчої кампанії.

«Ми прагнемо максимальної прозорості кожного етапу майбутньої виборчої кампанії», - підкреслив міністр.