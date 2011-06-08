Нардеп: влада повинна компенсувати людям "реформаторські" помилки

«Влада повинна відшкодувати збитки, завдані людьми в результаті податкового і пенсійного експериментів. Відповідна ініціатива буде внесена до парламенту найближчим часом», - заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зборах «Народної варти» Всеукраїнської акції «Вперед» в м.Кременчук.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що нове податкове законодавство поставило на межу виживання весь малий і середній бізнес України. «Зруйновані виробничі ланцюжки десятків тисяч підприємств, закриті сотні тисяч робочих місць», - наголосила народний депутат.

За її даними, за останні півроку, з моменту введення в дію закону про єдиний соціальний внесок 2,7 млн. фізичних осіб - підприємців заплатили єдиних соціальних внесків на суму більше 5 млрд. грн., не рахуючи внесків, заплачених за найнятих робітників, а також штрафів і пені, виставлених тим, хто фізично не міг платити єдиний соціальний внесок.

«Уряд уже погодився, що Податковий кодекс - це помилка. Чи готовий він компенсувати людям збитки, яких вони зазнали за півроку?» - поставила питання Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови Комітету ВР, держава не повинна вимагати від громадян дотримання законів, якщо сама держава в особі чиновників ні за що не відповідає. «Приклад відповідальності повинна показати держава. Влада повинна почати із себе, а не звалювати все на людей. Якщо знайшли можливість списати приватним обленерго 24 млрд. грн. боргів, то слід компенсувати збитки, яких зазнали люди в результаті податкового експерименту. Відповідну ініціативу ми внесемо найближчим часом в парламент», - пообіцяла Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат приїхала до Кременчука на запрошення громадських і профспілкових організацій міста із звітом про свою депутатську діяльність у рамках всеукраїнської «Народної варти», яка проводиться 8 червня. Рішення про проведення «Народної варти» було прийняте Народною колегією Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» 19 травня в Києві. Мета заходу – надати можливість представникам влади відзвітувати про свою діяльність, а також ознайомитися з реальним станом справ в економіці на місцях. Минулого тижня активісти «Вперед» відправили запрошення міністрам Кабінету Міністрів і народним депутатам України.

«Ми плануємо проводити такі заходи зі зворотного зв`язку влади з народом щокварталу. Якщо депутати і чиновники не захочуть звітувати про свої успіхи, то ми змушуватимемо їх це робити. Ми змусимо їх виконувати Конституцію України, згідно з п`ятою статтею якої влада в Україні належить народу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.