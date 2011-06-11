Азаров: Росія визнала, що ціна газу для України вища, ніж у сусідів

Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Росія під час переговорів щодо газу погодилася з тим, що через діючу формулу, закладену в контрактах, ціна на російське паливо для Києва вища, ніж для сусідніх країн.

"Головний результат переговорів позитивний, прем`єр-міністр Росії погодився з тим, що формула дає для України ціни на газ набагато вищі, ніж у наших сусідів", - сказав Азаров у п`ятницю в ефірі Першого національного телеканалу.

Український прем`єр зазначив, що на переговорах голова уряду РФ Володимир Путін оперував іншими показниками цін російського газу для країн-споживачів.

"Тому ми домовилися не відкладати справу на довгий термін, а найближчим часом прояснити ситуацію, пов`язану ось з таким різночитанням", - додав Азаров.

Минулої середи Азаров доручив міністерству енергетики і вугільної промисловості проаналізувати контракти російського "Газпрому" на постачання газу в європейські країни, щоб довести невигідність чинної газової угоди України з РФ, зауважує РІА "Новости".