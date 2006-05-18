Давидовичу дарують годинники

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ користується службовим мобільним телефоном Nokia.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.ДАВИДОВИЧ повідомив сьогодні під час web-конференції у Інтернет-газеті “Оглядач”.

“Що стосується мобільного телефону, то він у мене службовий, здається, марки Nokia. А годинників в мене декілька. Дарують на дні народження колеги чи друзі”, - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.