Давидовичу дарують годинники
11:09, 18 травня 2006Політика
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а телефон у нього один і службовий
Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ користується службовим мобільним телефоном Nokia.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.ДАВИДОВИЧ повідомив сьогодні під час web-конференції у Інтернет-газеті “Оглядач”.
“Що стосується мобільного телефону, то він у мене службовий, здається, марки Nokia. А годинників в мене декілька. Дарують на дні народження колеги чи друзі”, - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.
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