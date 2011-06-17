Томенко: уряд підпише собі вирок

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що дії уряду по запровадженню пенсійної реформи значно погіршить його рейтинг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив журналістам, коментуючи ухвалення в першому читанні законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

«Навіть якщо вдасться продавити цей законопроект у другому читанні, то таким рішенням уряд підпише собі вирок», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні діяльність уряду підтримують лише 17% громадян України, а за умови ухвалення пенсійної реформи прихильників буде ще менше.

За словами віце-спікера, залишається інтрига щодо підписання Президентом закону про пенсійну реформу. «Досвід Податкового кодексу показує, що не факт, що Президент підпише цей закон. Але сьогодні уряд зробив ще один крок до тотального несприйняття своєї діяльності», - сказав М.ТОМЕНКО.