Кравчук: екс-президенти України взагалі не отримують пенсій

Колишні президенти України взагалі не отримують пенсій.

Про це повідомив колишній президент Леонід Кравчук в ефірі 5 каналу.

"Ви знаєте, що у нас президенти України не мають пенсії? Я, наприклад, живу за те, що маю пенсію народного депутата", - заявив екс-президент.

"Я стільки говорив: не робіть посміховисько, прийміть закон. Хочете мені написати 10 гривень, напишіть, але я скажу - це моя президентська пенсія. Президенти поза законом у нас", - зазначив він.

"Депутати не хочуть приймати", - додав він.

При цьому, Кравчук зазначив, що варто заборонити колишнім чиновникам використовувати державні дачі.

"У нас кожний президент живе в своїй резиденції", - зазначив він, додавши, що в нього такої дачі немає.

"Я збудував свою", - додав екс-президент.

Українська правда