Кравчук: екс-президенти України взагалі не отримують пенсій
Зате люблять жити на державних дачах
Колишні президенти України взагалі не отримують пенсій.
Про це повідомив колишній президент Леонід Кравчук в ефірі 5 каналу.
"Ви знаєте, що у нас президенти України не мають пенсії? Я, наприклад, живу за те, що маю пенсію народного депутата", - заявив екс-президент.
"Я стільки говорив: не робіть посміховисько, прийміть закон. Хочете мені написати 10 гривень, напишіть, але я скажу - це моя президентська пенсія. Президенти поза законом у нас", - зазначив він.
"Депутати не хочуть приймати", - додав він.
При цьому, Кравчук зазначив, що варто заборонити колишнім чиновникам використовувати державні дачі.
"У нас кожний президент живе в своїй резиденції", - зазначив він, додавши, що в нього такої дачі немає.
"Я збудував свою", - додав екс-президент.