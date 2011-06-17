У Тимошенко кажуть, що в Європі її чекають два президенти

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО 22 червня о 14.30 у Страсбурзі має зустрітися з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, «це відбудеться у тому випадку, якщо Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не буде перешкоджати її виїзду за кордон».

Як відомо, 14 червня Ю.ТИМОШЕНКО передала до Генеральної прокуратури клопотання про поїздку 21-22 червня до Страсбурга, а 15 червня - про поїздку 23 червня до Брюсселя для зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Як наголошується у повідомленні, «за вказівкою ЯНУКОВИЧА Генпрокуратура дозвіл ще не надала. Від ухвалення позитивного рішення в ГПУ можуть ухилятися, посилаючись на те, що одну із двох справ стосовно Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні передано до суду».

«Беззаперечним є той факт, що суди також працюють за вказівкою ЯНУКОВИЧА, але в Генпрокуратурі залишилася ще одна справа з підпискою про невиїзд, тому в ГПУ зобов‘язані дати відповідь на клопотання Юлії ТИМОШЕНКО», повідомляє сайт лідера «Батьківщини».

Днями Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до української влади припинити політичні репресій проти Ю.ТИМОШЕНКО та скасувати їй підписку про невиїзд. Європейський парламент закликав владу не обмежувати шляхом кримінального переслідування політичну діяльність та поїздки лідера опозиції.