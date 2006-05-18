У екс-депутатів відбирають машини

З 26 травня автопарк Верховної Ради України припиняє обслуговування народних депутатів четвертого скликання.

Про це повідомив в інтерв`ю журналістам голова підгрупи з питань забезпечення діяльності ВР п’ятого скликання її органів та народних депутатів України, розміщення народних депутатів у залі засідань парламенту В’ячеслав КОВАЛЬ.

За його словами, з цієї ж дати буде припинено обслуговування комітетів Верховної Ради України та заборонено виклики машин Верховної Ради. На запитання журналістів, чи зможуть скористатися 26 травня народні депутати, які увійшли до нового парламенту і були в минулому скликанні машиною, В.КОВАЛЬ пожартував, що вони «зможуть приїхати трамваєм».