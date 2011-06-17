Якщо нардепи не встигнуть з пенсійною реформою, сесію ВР продовжать

Якщо Верховна Рада не встигне до кінця поточної сесії ухвалити закон про пенсійну реформу, то сесія буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Відповідаючи на запитання, чи буде до кінця сесії ухвалений закон про пенсійну реформу, В.ЛИТВИН сказав: «Якщо не встигнемо до кінця сесії, то сесія буде продовжена».

«На скільки? Це буде залежати від того, наскільки ми будемо готові прийняти компроміс. Ми не можемо тут перетиснути один одного, ми не повинні виходити ыз принципу – відрапортувати. Ми вже нарапортувалися достатньо», - наголосив В.ЛИТВИН.

Голова ВР нагадав, що у народних депутатів, уряду, Нацбанку і Президента, які є суб’єктами законодавчої ініціативи, є два тижні для внесення поправок до цього законопроекту.

В.ЛИТВИН наголосив, що після того, як законопроект буде доопрацьований, він буде винесений на розгляд у сесійну залу.

«У цьому плані стахановські темпи демонструвати не потрібно», - сказав В.ЛИТВИН.