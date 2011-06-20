У Донецьку на телебаченні і радіо - знову «темники» (фото)

Донецька обласна державна телерадіокомпанія повернулася до практики «темників».

Про це ZN.UAповідомили співробітники ДОДТРК, які побажали залишитися неназваними. За словами працівників державного телебачення, роздруківки з приписами на тему висвітлення основних подій з`явилися в редакціях всіх медіа, що входять до структури обласної ТРК, у кінці травня (продукти облТРК — 27-й телеканал, проводове радіо та радіостанція «Центр», що веде мовлення у відкритому ефірі).

«Темник» є детальним планом основних тем випусків новин.

При цьому головними подіями незмінно стають офіційні заходи за участю перших керівників Донецької ОДА — губернатора Анатолія Близнюка та його заступників. Зазначених чиновників пропонується інтерв`ювати в якості основних спікерів.

Окрім того, у документі вказується також ідеологічна спрямованість репортажів — у розділах «тема тижня», «меседж дня», «зміст сюжету».

Так, на першому «темнику», який з`явився у ДОДТРК, було зазначено, що головною подією понеділка 23 травня є «прес-конференція голови обладміністрації», меседжем дня - «філософія змін», зміст сюжету - «голова обладміністрації провів традиційну прес-конференцію».

У вівторок і середу (24-25 травня) центральною новиною наказано було вважати науково-практичні конференції, присвячені питанням реструктуризації державного управління (меседжі дня: «підвищення професійного рівня держслужбовців — як один із факторів впровадження реформ»).

У четвер, 26 травня, обласне телебачення висвітлювало колегію ОДА, присвячену питанням реформування сільського господарства регіону. Меседж дня - «розвиток села у контексті системних змін».

У п`ятницю, 27 травня, головною темою став «останній дзвоник» та відвідування шкільних лінійок керівниками обласної адміністрації.

У всіх «новинах дня», окрім середи, основним спікером позначено губернатора Донецької області Анатолія Близнюка.

Нагадаємо, інші місцеві ЗМІ у цей час висвітлювали та обговорювали закриття школи № 111 у Донецьку; закупівлю Донецькою міськрадою дорогих пересувних біотуалетів; оприлюднену мером обласного центру Олександром Лук`янченком декларацію про доходи; початок судового процесу над екс-начальником гірничо-рятувальної служби Сергієм Смолановим, якого правоохоронці визнали винним у загибелі рятувальників під час вибухів на шахті Засядька тощо.

Останній «темник» (13-19 червня) описує тему тижня як «діяльність на попередження та вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіону». Меседж тижня - «безпека регіону — безпека держави!».

Оскільки понеділок був вихідним днем, то прес-конференція керівництва (цього разу — першого заступника губернатора області Сергія Дергунова) стала подією дня вівторка, 14 червня.

У середу, 15 червня, із «державного» телеекрану розповідали про конкурс проектів щодо збереження національно-культурної спадщини, підготовлених громадськими організаціями та спільнотами етнонаціональними Донецької області. Меседж дня - «У відмінності наша сила», спікер — заступник губернатора Борис Адамов.

У п`ятницю та на вихідних транслювалися привітання медикам, що відзначали своє професійне свято 19 червня. Меседж - «держава піклується про здоров`я своїх громадян».

Працівники ДОДТРК скаржаться, що керівництво телекомпанії вкрай неохоче виділяє техніку, транспорт і ефірний час для репортажів про події, що не входять до заздалегідь складеного переліку. «У підсумку спалах холери ми висвітлили, взагалі не виїжджаючи до Маріуполя. Мовляв, немає бензину. Спасибі, хоч колеги допомогли, дали „картинку“ з місця, під яку начитав витримку з повідомлень інформагентств», — розповів співробітник обласної телерадіокомпанії.

Відповідно до закону «Про держбюджет на 2011 рік», Держкомтелерадіо, до структури якого входять обласні державні ТРК, отримало 675,8 млн грн. У тому числі на виробництво телепрограм для державних потреб — 484,5 млн грн, на трансляцію — 85,9 млн грн.