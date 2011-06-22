Терьохін: об'єднання митників і податківців зменшить корупцію

Об`єднання Державної митної служби і Державної податкової служби України в єдину структуру дозволить знизити корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам народний депутат України (фракція "БЮТ-Батьківщина") Сергій ТЕРЬОХІН.

За його словами, створення в державі фінансового мегарегулятора на базі митної й податкової служб дозволить вирішити низку гострих питань із оподаткуванням і митними зборами.

«Сьогодні ми запитуємо податківця - чому у вас провал із поверненням ПДВ, а вони кивають на митників, які його збирають. При цьому всім відомо, що податківці крадуть на поверненні ПДВ, а митники на його зборі. Явний конфлікт інтересів - там потрібно більше, а там менше. Там де є конфлікт інтересів держструктур, там завжди менше корупції, тому якщо податківців об`єднати з митниками корупція однозначно зменшиться», - переконаний народний депутат.

При цьому він зазначив, що «людям у погонах таке об`єднання звичайно не потрібне - у них різні цілі й завдання».

Як повідомляв УНІАН, голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК вважає невчасним питанням об`єднання відомства з Державною податковою службою в один орган. Про це він заявив 14 червня під час прес-конференції.

За його словами, питання не є актуальним, проте вимагає глибокого вивчення.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевнив, що податкова й митна служби будуть реформовані до осені.

У ЗМІ повідомлялося про можливе реформування податкового й митного відомств в одне - за прикладом того, яке діє в Грузії.