Печерський суд поновив кримінальну справу проти Мельниченка

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про відкриття провадження у справі за позовом адвокатів екс-президента України Леоніда КУЧМИ про поновлення кримінальної справи 2001 року проти екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, який “документував злочини” у кабінеті Президента.

Як повідомило УНІАН джерело у суді, сьогодні о 15.00 суддя Родіон КІРЄЄВ розпочне розгляд цієї справи.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО, до якого УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу, називає рішення Печерського райсуду «апогеєм кампанії з відбілювання Л.КУЧМИ».

На його переконання, екс-президент України робить усе можливе, аби уникнути відповідальності за скоєні злочини, а отже, «переводить стрілки на того, хто задокументував ці злочини, і прагне дискредитувати його як джерело інформації та свідка».

«Виконавцем цього плану став сумнозвісний Печерський суд, який прийняв рішення відкрити провадження, не маючи на те жодних правових підстав та ігноруючи будь-яку юридичну логіку», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Суд прийняв це рішення, - зазначив він, - хоча адвокати Л.КУЧМИ, які подали позов про нібито незаконне закриття кримінальної справи проти мене, не є учасниками даного процесу, не є потерпілою стороною. Теоретично оскаржити цю справу міг би я або держава як потерпіла сторона в особі, скажімо, Генпрокуратури. Але ні я, ні Генпрокуратура цього не робили. Натомість адвокати Л.КУЧМИ подають позов, і його фактично задовольняють. Це якби, приміром, я подав позов у справі Павла ЛАЗАРЕНКА. Чи задовольнив би його будь-який суд, що діє за законом? Відповідь очевидна... Печерський же суд прийняв рішення про початок провадження, витребувавши 55 томів справи, в лічені дні. Та навіть якби адвокати Л.КУЧМИ мали законні підстави вимагати поновлення справи проти мене, терміни, відведені на це законом, давно сплили. Оскаржити рішення Генпрокуратури можна було протягом семи днів, минуло ж відтоді вже кілька років. Отже, рішення Печерського суду є диким і абсурдним з точки зору закону, але воно є абсолютно логічним для кампанії відбілювання Л.КУЧМИ. Головне завдання цієї кампанії: щоб не посадили Л.КУЧМУ, слід посадити М.МЕЛЬНИЧЕНКА».

«Безхребетність та цинізм українських судів відомі, тому дуже важливою є присутність журналістів на такому процесі», - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО. Він висловив сподівання, що засідання 22 червня відбудеться у присутності засобів масової інформації.

Як повідомлялося, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалися кримінальні справи за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вони були закриті. У постанові генерального прокурора дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.