Відомо, що моряк буде похований на центральному кладовищі в селі Бузинове.

На розвідувальному кораблі "Сімферополь", який раніше уразили на Дунаї російські окупанти, загинув старший матрос Дмитро Андрієчко. Про це повідомив голова Іванівської селищної ради Березівського району Одеської області Віктор Лобач.

"Глибокий сум і біль втрати огорнули нашу Іванівську селищну громаду. 24-річний старший матрос Військово-морських сил ЗСУ – Андрієчко Дмитро Романович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок за Україну, її свободу і незалежність загинув внаслідок ворожого удару по українському розвідувальному кораблю 28 серпня", - заявив він.

За словами Лобача, Андрієчко проживав у селі Малинівка, був першою дитиною у родині. Ще змалечку відрізнявся активністю, кмітливістю, талановитістю та щирим серцем. Він гарно навчався, займався греко-римською боротьбою, творчістю, був дуже товариським, мав багато друзів.

Відео дня

Дмитро, зазначає Лобач, завжди був прикладом для молодших і гордістю для своїх батьків. Після закінчення Баранівського ліцею Андрієчко навчався у морському училищі, у 2019 році був призваний на строкову службу.

"З юних років мав сильний характер і відчуття справедливості. Саме ці риси привели його у лави українського війська, де він віддано, мужньо, до останнього подиху ніс службу з січня 2023 року, поки його життя трагічно не обірвалося...", - підкреслює селищний голова.

Він висловлює співчуття батькам, брату, сестрі та іншим близьким загиблого:

"Нехай пам’ять про його мужність, відданість і світлу душу завжди залишатиметься з вами та підтримує у цей важкий час".

Лобач додає, що моряк буде похований на центральному кладовищі в селі Бузинове. Про дату та час буде повідомлено пізніше.

Росія вдарила по українському кораблю "Сімферополь" - що відомо

Нагадаємо, що 28 серпня стало відомо, що російські окупанти завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ. У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили факт ураження.

Спочатку повідомлялося, що загинув один військовий моряк, згодом стало відомо про загибель ще одного члена екіпажу. За словами речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, тривають пошуково-рятувальні заходи.

У Міноборони Росії заявили, що атакували розвідувальний корабель "Сімферополь" у гирлі річки Дунай.

Вас також можуть зацікавити новини: