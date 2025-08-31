У США FPV-дрон вперше збив безпілотника з нерухомим крилом, - BI

173-тя повітряно-десантна бригада вперше відпрацювала повітряний "двобій" дронів.

У Форт-Ракер, штат Алабама, армія США провела історичний експеримент – безпілотник з нерухомим крилом вперше було знищено FPV-дроном, начиненим вибухівкою.

Як повідомляє Business Insider, попри дощову та вітряну погоду, військові успішно здійснили операцію, яка продемонструвала новий етап у використанні дронів на полі бою. Начальник Нацгвардії Пенсильванії Нейт Шей, який керував атакуючим безпілотником, пояснив:

"Я намагався триматися якомога ближче. Він літав, а я намагався якомога краще його переслідувати".

Під час перехоплення дрон FPV увійшов у зону дії літака, яким керував командир Ендрю Топіц, і підірвав закріплений вантаж. "У нас було буквально лише близько шести хвилин, щоб здійснити збиття", — уточнив лейтенант Франческо Ла Торре.

Відео дня

Цей експеримент став результатом дев’яти місяців тренувань 173-ї повітряно-десантної бригади, яка відпрацьовувала атаки FPV-дронами, скидання гранат і перехоплення рухомих цілей під час навчань у Німеччині, Тунісі та Литві.

За словами Ла Торре, наступним кроком стане інтеграція різних систем у єдину мережу для ухвалення рішень командирами.

173-тя бригада є єдиною повітряно-десантною бригадою США, дислокованою в Європі, та входить до складу сил швидкого реагування НАТО.

Війна дронів - перспективи Заходу

Як повідомляв УНІАН, повномасштабне вторгнення РФ в Україну зробило безпілотники рушійною силою сучасної війни.

Захід уважно стежить за виробництвом дронів в Україні та Росії. Зокрема військові НАТО проводять навчання з ведення війни за допомогою безпілотників, а оборонні компанії розробляють нові системи за успішним досвідом України на полі бою. Водночас експерти з питань війни застерегли, що просто копіювати дії армій, які воюють в Україні, було б недалекоглядно.

Вас також можуть зацікавити новини: