У Мороза вирішили, що Тимошенко годиться в союзники

БЮТ підготував проект Конституції, що передбачає введення в Україні парламентської форми правління.

Про це заявив народний депутат, член фракції СПУ Ярослав Мендусь газеті "Товариш", повідомляє в суботу прес-служба Соцпартії.

"Якщо ще недавно БЮТ виступав проти здійснення політреформи, то зараз, наскільки мені відомо з особистого спілкування з керівниками цієї політичної сили, вони підготували проект Конституції, що передбачає введення в країні парламентської форми правління", - відзначив він

На думку депутата, "це закономірний підсумок тривалого пошуку політиками і юристами блоку Тимошенко варіанта, що міг би гарантувати Україні демократичний вектор розвитку".

"Правда, до розуміння цього бютівці прийшли з запізненням. Хоча, як кажуть в Україні, краще пізніше, ніж ніколи. Думаю, ми будемо мати союзника в особі БЮТ", - підкреслив народний депутат.

"Незмінною залишається і задекларована позиція Партії регіонів, комуністів. Загалом, у нас в активі весь політикум України - за винятком тих партій, що пов`язують своє політичне майбутнє виключно з перспективами Ющенка", - говорить депутат.

Українська правда