Міліція виставляє огорожу біля Печерського суду
Завтра розглядається «справа Тимошенко»
Сьогодні увечері працівники міліції розпочали виставляти металеві турнікети на вулиці Хрещатик неподалік приміщення Печерського районного суду Києва, де завтра вранці має відбутися попереднє судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень під час укладання газових угод з РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема біля входу до будівлі суду вивантажено чималу кількість металевої огорожі. Окрім того, у внутрішньому дворі суду спостерігається присутність кількох десятків людей, які зовні нагадують «осіб або без певного місця проживання або осіб, які колись мали проблеми з законом». Також серед учасників цього дійства було помічено чоловіка, схожого на колишнього народного депутата Олега КАЛАШНІКОВА.
Як повідомляв УНІАН, завтра у Печерському райсуді розглядатиметься кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.
Раніше «Батьківщина» закликала громадян у п’ятницю о 9.00 зібратися під приміщенням Печерського суду на мирний мітинг.
«Прийти 24 червня під стіни сумно відомого Печерського суду в Києві - це значить більше, ніж підтримати ТИМОШЕНКО. Це означає прийти і захистити себе, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей», - звернулася «Батьківщина» до українців.