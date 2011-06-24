До Печерського райсуду прибув голова Представництва Єврокомісії в Україні

Голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА прибув до Печерського районного суду Києва для участі у судовому засіданні з попереднього розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, перед входом до суду він пояснив журналістам мету свого візиту. Зокрема, за словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, Європейський Союз з 2009 року пильно стежив за усіма подіями, що відбувалися навколо підписання газових контрактів. «Ця тема для Євросоюзу є дуже важливою», - сказав він.

За словами посла, своїми діями Ю.ТИМОШЕНКО врегулювала газову кризу у Європі.