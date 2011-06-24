Турчинов заявляє, що у залі суду включили глушилки

У приміщенні Печерського райсуду Києва увімкнули пристрої, які перешкоджають роботі мобільного зв’язку та здійсненню Інтернет-трансляції.

Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ під час мітингу на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, який відбувається навпроти суду, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Вони глушать Інтернет-сигнали, Wi-Fi та інші можливості передавати вам пряму трансляцію тієї ганьби, яка відбувається у залі суду», - сказав він.

Окрім того, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що мітинг прихильників Ю.ТИМОШЕНКО блокують автобуси з працівниками спецпідрозділів.

«Ми переконані, що перемога буде за нами - за українськими патріотами, і Україна буде справді незалежною, вона буде справді європейською, цивілізованою та демократичною», - наголосив він.