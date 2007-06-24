Кириленко вибачився за Нашу Україну

Під час свого візиту до Зарваниці лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко взяв участь у молодіжній прощі, повідомляє сайт Razom . Її кілька разів на рік організовують українські молодіжні організації. Юнаки і дівчата на декілька днів приїжджають до Зарваниці, живуть у наметах, спілкуються, відвідують духовні пам’ятки, ходять до чудотворного джерела.

Разом із лідером “Нашої України” Зарваницю відвідали народні депутати-“нашоукраїнці” п’ятого скликання Руслан Князевич і Ольга Герасим’юк, голова Тернопільської обласної організації “Наша Україна” Олег Гуменюк, очільник “Молодіжного Союзу Наша Україна” Степан Барна, мер Тернополя Роман Заставний, а також голова обласної державної адміністрації Іван Стойко.

Вони побували на Святій Літургії, яка сьогодні відбувалася в рамках молодіжної прощі. Вів її декан Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Андрій. На літургію зібралося декілька тисяч прочан. Після служби вони причастилися і вирушили Хресною ходою до чудотворного джерела.

Після літургії, Кириленко взяв слово. Він сказав, що у цьому місці не хочеться говорити жодних промов. “Хочеться мовчки помолитися Богу, попросити одне в одного пробачення. Тому і я прошу у вас пробачення за деякі вчинки і дії “Нашої України”, - зауважив лідер “Нашої України”.