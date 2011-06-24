Тимошенко впевнена: влада чітко замислила позбавити її волі

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що російська сторона мала б бути долучена до розгляду кримінальної справи, порушеної проти неї щодо газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні по завершенню судового засідання.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, те, що російська сторона не долучена до цієї справи свідчить, що нікому не потрібне встановлення істини. «Те, що слідство жодного разу не звернулося до російської сторони і не запитало, чи були там порушення закону, свідчить про те, що істина в цьому суді нікому не потрібна», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що влада чітко замислила позбавити її волі.

Відповідаючи на запитання, чи може Ю.ТИМОШЕНКО зв’язатися з російською стороною та запросити долучитися до справи, лідер «Батьківщини» зазначила, що вона не слідчий і не прокурор, які мають встановлювати істину. «Це вони мусять звертатися, і вони мусять обов’язково залучати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.