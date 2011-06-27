Комуністи збирають гроші на ремонт обезголовленого пам'ятника Леніну

У Сумській області обком КПУ почав збір коштів на відновлення пам`ятника Леніну в місті Лебедин, обезголовленого в ніч на 13 червня.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН екс-депутат Сумської міськради комуніст Ігор ШАПОШНИК, відзначивши, що обком КПУ прийняв із цього приводу спеціальну заяву.

Він сказав, що комуністи сподіваються, що міліція розшукає винних у руйнуванні триметрового залізобетонного пам`ятника В.Леніну, а жителі області відгукнутися на заклик відновити його на власний кошт.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Лебедина Сумської області в ніч на 13 червня невідомі вже не вперше обезголовили пам`ятник В.Леніну, розташований біля будівлі медичного училища.