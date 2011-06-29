Суддя «вичитав» Тимошенко

До Печерського районного суду Києва прибула екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО запізнилася на засідання суду через те, що її автомобіль потрапив у затор.

Появу Ю.ТИМОШЕНКО народні депутати та її прихильники зустріли оплесками.

На адресу головуючого на засіданні судді Родіона КІРЄЄВА присутні почали шось вигукувати, проте через надмірну кількість людей у залі, не було чутно, що саме говорилося.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала своїм прихильникам за «справжню оцінку діяльності суду». Це обурило Р.КІРЄЄВА і він попросив Ю.ТИМОШЕНКО не керувати у залі суду. «Ваші дії спрямовані на зрив судового засідання», - сказав він, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Р.КІРЄЄВ звернувся з проханням до правоохоронців вивести із зали суду народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Віктора ТАРАНА-ТЕРЕНА, який, на думку судді, «неадекватно висловився» на його адресу.

Проте депутат залишився у залі.