Янукович: Співпраця з МВФ свідчить про довіру до України

Співпраця МВФ з Україною є свідченням довіри до нашої держави та її банківської системи. Як повідомляє офіційний сайт глави держави, таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам провідних українських ЗМІ.

Президент наголосив, що значення мають умови, на яких країна співпрацює з МВФ: «Ми ніколи не будемо брати кредити під відсотки, під які це робив попередній уряд – 27, 28% – це взагалі дикість. Це питання, на яке ще теж потрібно буде давати відповідь. Ми зараз беремо кредити у діапазоні від 5,7% приблизно до 6,5%.

Янукович назвав МВФ своєрідним «індикатором» для світової фінансової банківської системи. «Якщо МВФ має справу з будь-якою країною, має програми – це означає, що є довіра. Це означає, що ця країна здатна виконувати свої зобов’язання, що вона - конкурентоспроможна», - сказав глава держави.