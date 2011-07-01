Якщо Луценка визнають винним, його квартиру та три машини продадуть?

Майно екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка було арештовано ще на стадії досудового слідства.

Про це повідомив адвокат Луценка Олексій Баганець в ефірі 5 каналу.

"Наскільки мені відомо, зі слів самого Луценка і з кримінальної справи, яку ми вивчаємо, ця інформація застаріла – на майно Луценка накладались арешти органами досудового слідства ще в жовтні чи листопаді 2010 року. Чому саме ця інформація була оприлюднена сьогодні, мені не відомо. Вона не була таємною", - заявив він.

Адвокат підтвердив, що майно екс-міністра - квартира і три автомобілі - можуть бути продані, в разі визнання міністра винним: "Звичайно. Тут орган досудового слідства поступив законно".

"Для забезпечення вироку орган досудового слідства мав право накладати арешт на майно", - додав Баганець.

Як відомо, у четвер заступник генерального прокурора Михайло Гаврилюк повідомив, що на частину майна Луценко накладено арешт.

Представник прокуратури нагадав, що згідно з позовом, який пред`явило МВС Луценко, збитки, завдані ним державі, оцінюються в сумі 978 тисяч гривень.

Українська правда