КС відмовився розглядати подання щодо указу Ющенка про звільнення Станік і К°

Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за поданням народних депутатів щодо конституційності указу Президента України про звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанни СТАНІК та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів КС.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби КС Іван АВРАМОВ, зазначивши, що це рішення було прийняте 19 червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше колегія суддів КС також відмовила у відкритті провадження у цій справі.

14 травня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання народних депутатів щодо конституційності указу Президента України про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС.

Зокрема, це подання 49 народних депутатів України - щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 30 квітня 2007 року №369 “Про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного Суду України”;

53 народних депутатів України - щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 1 травня 2007 року №370 “Про звільнення С.СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України”;

50 народних депутатів України - щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 10 травня 2007 року № 390 “Про звільнення В.ІВАЩЕНКА з посади судді Конституційного Суду України”.