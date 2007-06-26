КС відмовився розглядати подання щодо указу Ющенка про звільнення Станік і К°
Рішення було прийняте ще 19 червня
Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за поданням народних депутатів щодо конституційності указу Президента України про звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанни СТАНІК та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів КС.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби КС Іван АВРАМОВ, зазначивши, що це рішення було прийняте 19 червня.
Як повідомляв УНІАН, раніше колегія суддів КС також відмовила у відкритті провадження у цій справі.
14 травня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання народних депутатів щодо конституційності указу Президента України про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС.
Зокрема, це подання 49 народних депутатів України - щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 30 квітня 2007 року №369 “Про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного Суду України”;
53 народних депутатів України - щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 1 травня 2007 року №370 “Про звільнення С.СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України”;
50 народних депутатів України - щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 10 травня 2007 року № 390 “Про звільнення В.ІВАЩЕНКА з посади судді Конституційного Суду України”.