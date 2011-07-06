Тимошенко: Наказ штурмувати суд віддав персонально Янукович

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що наказ штурмувати приміщення Печерського районного суду Києва, який розглядає її справу, дав міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам після того як залишила приміщення суду.

«Наказ штурмувати залу суду віддав персонально ЯНУКОВИЧ. Віддав міністру внутрішніх справ МОГИЛЬОВУ. І вони сюди загнали сотні «беркутців» для того, щоб вони били неозброєних людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, вона зазначила, що вважає адекватною свою поведінку під час судового засідання.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що, відмовляючись вставати перед суддею, вона протестує проти судової системи, яка є частиною правлячого режиму, і проти політичних репресій.

Ю.ТИМОШЕНКО вийшла до своїх прихильників, які перебувають біля будівлі Печерського районного суду, і виступає перед ними.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ постановив видалили Ю.ТИМОШЕНКО із судової зали за те, що вона обізвала його «нелюддю».

Після того як до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силоміць вивели з зали депутата Євгена СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів, Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до Р.КІРЄЄВА, сказала: «Ви - нелюдь! Ви тільки що разом з Адміністрацією Президента натравили озброєних до зубів міліціонерів на беззахисних людей».

Р.КІРЄЄВ звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО, щоб пересвідчитись, чи не почулося йому, як вона його назвала.

У відповідь екс-прем’єр ще тричі обізвала його «нелюддю», пояснивши, зокрема, «що тільки нелюдь може виносити виправдувальні вироки особам, які збувають наркотики».

Ю.ТИМОШЕНКО під натиском працівників судової міліції «Грифон», але самостійно, залишила Печерський районний суд Києва.