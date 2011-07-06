Чи зможе об'єднатися українська опозиція (опитування)

Експерти скептично оцінюють перспективи об’єднавчого процесу опозиції, але не виключають співпрацю на захист виборів.

До такої думки схилилась переважна більшість експертів в опитуванні, проведеному Агентством стратегічних досліджень з приводу перспектив об’єднання української опозиції.

Агентство стратегічних досліджень розмістило на своєму сайті відповіді експертів на запитання: «Як ви вважаєте, представники демократичної опозиції зможуть почати 12 липня об`єднавчий процес, який ініціював лідер «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО?».

Політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО скептично оцінив перспективи об’єднавчого процесу. Однак, на його думку, опозиційні сили можуть домовитись про координацію зусиль для захисту чесних виборів, зокрема у процесі формування виборчих комісій і контролю за виборчим процесом.

«Інші форми об’єднання - з галузі наукової фантастики. Ніякого об’єднання опозиції на цих виборах не буде, бо це суперечить об’єктивній політичній логіці. Ніколи не було об’єднання опозиції на парламентських виборах», - зауважив політолог.

Екперт-політолог Олександр ПАЛІЙ вважає об’єднання політичних сил неможливим. «Нинішня опозиція потребує не лише об’єднання, а й якісного оновлення. Дуже важко прогнозувати, що у людей, які зараз називають себе опозицією, щось вийде», - вважає О.ПАЛІЙ.

За словами директора Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, політолога Ростислава ПАВЛЕНКА, об’єднання має сенс, якщо воно відбуватиметься не на рівні декларацій чи амбіцій, а на рівні конкретних дій і конкретної теми, яка є в спільних інтересах всіх тих, хто об’єднується. Він вважає, що тема проведення виборів є надзвичайно актуальною для всіх політичних сил і, в першу чергу, опозиційних.

«Ми пам’ятаємо місцеві вибори, коли нібито технічні особливості закону – те, що стосується формування виборчих комісій, їх діяльності, контролю з боку експертів, журналістів та міжнародної спільноти, - привели до того, що владі вдалося «заштопорити» вибори по багатьох місцевих територіях. Тим більш важливим це питання є на рівні національному, адже йдеться про вибори до парламенту, і влада робитиме все можливе й неможливе, щоб забезпечити свою перемогу», - вважає експерт. Він переконаний, що для опозиційних сил це - питання політичного виживання. «Об’єднатися й об’єднати зусилля, діяти разом. По-перше, для того, щоб не допустити закон, який би містив перекручення такі, як у законодавстві про місцеві вибори. По-друге, щоб під час проведення виборів, яким би закон не був, нейтралізувати найбільш небезпечні моменти», - підсумував Р.ПАВЛЕНКО.

Політолог Ігор ПОПОВ упевнений, що об’єднання опозиційних сил неможливе через амбіції лідерів. «Єдиний варіант для об’єднання – це запрошення до списку ТИМОШЕНКО, тоді всі інші зрозуміють, що таким чином вони потраплять у парламент», - вважає політолог. Він нагадав, що свого часу так вчинив Віктор ЮЩЕНКО, коли запросив до свого списку представників інших політичних сил, і таким чином вони потрапили до парламенту. «Занадто довго опозиційні представники працювали як самодостатні політики, і саме тому об’єднання дуже маловірогідне», - підсумував І.ПОПОВ.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що альтернативи об’єднанню немає. Він вважає, що цей об’єднавчий процес може бути успішнішим, ніж минулі, за певних умов. По-перше, на думку експерта, потрібно відмовитись від принципу панування однієї політичної сили над іншими: «Ні «Наша Україна», ні БЮТ не повинні претендувати на лідерство – має бути рівність». По-друге, за словами політолога, політичним силам потрібно виробити мінімальний консенсус з питань підготовки до виборів.

«Варто публічно говорити, що об’єднання починається з публічної співпраці в руслі демократизації як закону про вибори, так і самого виборчого процесу. Цього для початку буде достатньо», - сказав В.НЕБОЖЕНКО. Як відзначив політолог, чимало політичних сил просто вичікують, а хтось на ідею об’єднання дивиться з підозрою. «Якщо націонал-демократична опозиція організує свою роботу демократичними методами, то це буде найкращим доказом перспективи такої співпраці», - заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО 4 липня запропонував представникам опозиції узгодити низку питань, у тому числі забезпечення чесності майбутніх парламентських виборів і координації подальших дій на зустрічі, яка відбудеться 12 липня в Києві.