Активісти "Вперед" продовжують під ВР акцію проти пенсійної реформи

Сьогодні, 7 липня, Федерація профспілок малого та середнього підприємництва Україні в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» проводить біля Верховної Ради мітинг проти пенсійної реформи. У мітингу також беруть участь профспілки металургів і машиністів. Всього в акції бере участь більше 500 чоловік, повідомили УНІАН організатори акції.

За словами голови Федерації профспілок малого та середнього підприємництва Україні В`ячеслава РОЯ, філософія пенсійної реформи повторює принципи податкової, перекладаючи основний тягар відповідальності на малозабезпечених громадян. «Влада в черговий раз розписалася у власній жадібності і бездарності. Пенсійна реформа передбачає одномоментне підвищення мінімального стажу для отримання пенсії та нормативного стажу - навіть для інвалідів. Таким чином, фундаментальні реформи підміняються дослідами над людьми та махінаціями. Пенсійна реформа уряду - це рейдерське захоплення нашого майбутнього», - заявив профспілковий лідер.

На мітингу перед Верховною Радою виступила народний депутат, голова Народної Колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Вона розповіла про те, що сьогодні працівники спецпідрозділів міліції не пустили кількатисячну колону демонстрантів, які прямували від будівлі Печерського районного суду на Хрещатику до будівлі Верховної Раді Україні, щоб підтримати мітингуючих проти «садистської» пенсійної реформи.

За її словами, до парламенту вільно могли пройти тільки «прихильники пенсійної реформи» під прапорами «Сильної України» Сергія ТІГІПКА, щоб створити видимість підтримки непопулярного законопроекту.

«Люди сьогодні бачать, що, дійсно, немає іншої можливості, крім як вийти і сказати, що ми є, ми живі, ми живемо у своїй країні і не допустимо, щоб над нами ставили нелюдські досліди та експерименти. Люди сьогодні з кожним днем стають біднішими і залежнішими, все більше сьогодні в країні людей, яким вже нічого втрачати і які, за всіма соціологічними опитуваннями, готові виходити і відстоювати свої права», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Незважаючи на протидію, до будівлі Верховної Ради вдалося пройти представникам «Народної Варти» Всеукраїнського руху «Вперед», які контролюють хід голосування у парламенті законопроекту щодо пенсійної реформи.