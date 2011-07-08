Янукович проведе велику прес-конференцію для журналістів

Президент Віктора Янукович проведе прес-конференцію, яка відбудеться 8 липня об 11:00 в Українському Домі в Києві.

На прес-конференцію акредитувалося 440 журналістів, які представляють українські центральні та регіональні ЗМІ, а також представники зарубіжних засобів масової інформації.

Прес-конференція буде в основному присвячена підведенню підсумків роботи за перше півріччя 2011 року.

За словами прес-секретаря президента, прес-конференція Віктора Януковича розрахована на 1,5 години, "з можливістю продовження до 2-х годин".

Нагадаємо, це буде друга прес-конференція президента Віктора Януковича як глави держави. Перша відбулася у червні 2010 року і була присвячена 100 дням його перебування на посаді Президента України.

ТСН