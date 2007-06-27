Хто подолає трипроцентний бар`єр (дослідження)

Трипроцентний бар`єр на сьогодні долають п`ять політичних сил.

Такі дані соціологічного дослідження Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна передано агентству УНІАН інститутом.

Зокрема, Партію регіонів підтримує 27,35% респондентів, Блок Юлії Тимошенко - 18,25%, блок «Наша Україна» - 11,04%, «Народну самооборону» - 4,50%, КПУ - 4,14%.

Близькі до проходження 3-процентного бар`єру СПУ з 2,91%, блок Наталії Вітренко - 2,76%, Народний блок Литвина - 2,71%.

Не підуть на вибори - 8,90%, планують голосувати проти всіх - 8,13%, важко з відповіддю - 7,77% опитаних.

Дослідження проводилося інститутом з 4 по 18 червня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Інститут Горшеніна прийняв рішення не публікувати свої рейтинги, проте у зв`язку з появою 21 червня неправдивих рейтингів політичних партій нібито від імені інституту на офіційному інформаційному сервері Партії регіонів як виняток вирішив опублікувати свої справжні дані.

Як відомо, на сайті Партії регіонів рейтинг цієї політичної сили був 27,1%, БЮТ - 14,3%, блоку «Наша Україна» - 9,2%, «Народної самооборони» - 4,4%, КПУ - 4%, СПУ - 1,6%, блоку Н.Вітренко - 2,76%, блоку Литвина - 1,5%.