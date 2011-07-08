Міліція перевіряє заяву нардепа Суслова про погрози його сім'ї

Міліція Київщини розпочала перевірку заяви народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина», лідера Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода" Євгена СУСЛОВА щодо погроз на адресу його родини.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в Київській області.

Як зазначили в ЦГЗ, сьогодні близько 15.00 міліція прийняла та зареєструвала відповідну заяву від народного депутата.

За результатами перевірки матеріали будуть спрямовані для прийняття рішення до органів прокуратури.

Крім того, в обласній міліції зазначили, що також було прийнято та зареєстровано заяву від охоронця маєтку Є.СУСЛОВА, на якого було скоєно напад, і порушено кримінальну справу за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, Є.СУСЛОВ заявляє про погрози на адресу його родини. За словами депутата, вчора, 7 липня, невідомі на декількох автомобілях вторглися на територію його будинку у селі Буки Сквирського району Київської області, погрожували, спровокували бійку, жорстоко побили охоронця, який наразі госпіталізований.

Окрім того, як повідомив батько Є.СУСЛОВА, Іван СУСЛОВ, напередодні інциденту, вдень, до його будинку у Сквирі під`їхали невідомі молодики, які вживали нецензурну лексику, погрожували йому словами: "Ви нас скоро узнаєте. Буде тут скоро новий хазяїн", та пообіцяли "скоро повернутись". За його словами, після цього вночі до будинку під’їхали два автомобіля, розбили кастетом обличчя охоронцю, відібрали рацію та втекли. Наразі охоронець госпіталізований з ушкодженнями обличчя.

Також І.СУСЛОВ повідомив, що напередодні інциденту до нього в офіс телефонували невідомі, які представлялися працівниками адміністрації та просили мобільні телефони членів родини.

Є.СУСЛОВ пов`язує інцидент зі своєю активною політичною діяльністю.