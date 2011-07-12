Профспілки вимагають від Януковича ветувати закон про пенсійну реформу

Національний форум профспілок України (НФПУ) звернувся до Президента з вимогою ветувати закон про пенсійну реформу, прийнятий Верховною Радою.

Про це йдеться в повідомленні НФПУ, переданому УНІАН.

«Проект закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" прямо порушує ст. 22 Конституції, яка забороняє звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод при ухваленні нових законів або внесенні змін до діючих законів», - йдеться в повідомленні, підписаному головою НФПУ Мирославом ЯКІБЧУКОМ.

У заяві також зазначається, що реформа звужує права й свободи понад 14 млн. працівників, які регулярно платять внески до Пенсійного та інших фондів і більш ніж 5 млн., які нерегулярно платять внески до цих же фондів. «Таким чином, пенсійна реформа прямо порушує права понад 20 млн. громадян України», - підкреслюється в заяві.

Крім того, як зазначають у профспілках, зміни до пенсійного законодавства, за які проголосувала ВР, порушують моральні норми суспільства, оскільки 14 тис. vip-пенсіонерів і надалі отримуватимуть високі незароблені пенсії, які платитимуться за рахунок не ними зроблених пенсійних внесків.

Отже, НФПУ вимагає у Президента як гаранта Конституції накласти вето на закон "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».