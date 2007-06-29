Мандрівний Музей жертв Помаранчевої революції створюється в Луганську

У Луганську за ініціативи громадської організації «Молода гвардія», яку очолює депутат Луганської міської ради від Партії регіонів Арсен КЛІНЧАЄВ, створюється пересувний музей жертв Помаранчевої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, А.КЛІНЧАЄВ повідомив, що на сьогодні вже зібрано експонати для музею, завершується робота над оформленням стендів, і упродовж місяця музей розпочне свою роботу.

Спочатку відвідувачами музею будуть жителі Луганська, потім експозицію покажуть жителям області, а далі планується провезти експонати іншими областями України.

У музеї виставлятимуться документи, фотокартки, карикатури періоду Помаранчевої революції, також будуть розділи, присвячені проблемам російської мови та виборам у Луганській області.

Як стверджує А.КЛІНЧАЄВ, ідея створення музею у нього виникла ще під час подій 2004-2005 років, а нещодавнє відвідування Музею радянської окупації у Києві лише надало йому впевненості у необхідності розповісти правду про те, як відбувалася Помаранчева революція в Україні і, зокрема, на Луганщині.