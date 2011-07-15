Суддя заборонив знімати засідання в справі Тимошенко

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про заборону фото- та відеофіксації, а також відеотрансляції судових засідань у кримінальній справі проти лідера партії «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконного підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив у зв’язку з тим, що прокурор, яка зачитує обвинувальний вирок, дійшла до документів, в яких є свідчення, як обвинуваченої Ю.ТИМОШЕНКО, так і свідків у справі.

Р.КІРЄЄВ наголосив, що у зв’язку з цим подальша фото- та відеофіксація, а також відеотрансляція засідання неможлива.

Водночас він зауважив, що журналісти можуть залишатися в залі суду, однак попросив прибрати всю техніку. Аудіофіксацію подій у суді суддя не заборонив.

Для забезпечення виконання рішення суду у засіданні оголошено перерву до 12.00, щоб оператори телеканалів та фотокореспонденти мали змогу прибрати свою техніку.