Прокурори стверджують, що «провина Тимошенко доведена повністю»

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ запропонував прокурору Лідії ФРОЛОВІЙ, яка зараз оголошує обвинувальний висновок у справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, оголосити перерву у судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією Р.КІРЄЄВ звернувся до Л.ФРОЛОВОЇ після того, як вона декілька разів збилася, і перед тим, як вона дійшла до зачитування деяких показів прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Проте сторона державного обвинувачення, яка на засіданні представлена чотирма прокурорами, висловилась проти оголошення перерви.

«Незважаючи на невизнання обвинувачуваної ТИМОШЕНКО вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, її вина повністю доведена зібраними доказами», - заявила Л.ФРОЛОВА.

У своєму обвинувальному висновку прокуратура наводить покази таких свідків: екс-голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ, екс-міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, який під час підписання згаданих угод працював послом України в Росії, декількох працівників НАК «Нафтогаз України», а також нинішнього прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА.

Л.ФРОЛОВА вже понад годину продовжує зачитувати обвинувальний висновок, який нараховує 73 аркуші.