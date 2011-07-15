НУ наполягає, що партії Яценюка запрошення передавали

Політична партія «Наша Україна» сподівається, що представники партії «Фронт Змін» долучаться до наступної зустрічі учасників Комітету захисту чесних виборів.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Наша Україна» спростовує заяву представника партії «Фронт Змін» Андрія ПИШНОГО про те, що його політичну силу не було запрошено на зустріч опозиційних сил 12 липня. «Наша Україна» надіслала запрошення на робочу зустріч політичних партнерів для захисту чесних виборів сімнадцяти політичним партіям, в числі яких і «Фронт Змін». Запрошення на ім’я лідера партії було доправлене кур’єром 1 липня 2011 року і прийняте секретарем, про що на копії запрошення зроблена відповідна відмітка», - підкреслили «нашоукраїнці».

«Наша Україна» сподівається, що представники «Фронту Змін», як і інших опозиційних сил, візьмуть активну участь у роботі експертної групи з підготовки виборчого законодавства, а також долучаться до наступної зустрічі учасників Комітету захисту чесних виборів, яка запланована на 12 вересня.

«Щоб зупинити загрозу спотворення вибору наших співвітчизників на наступних парламентських виборах, закликаємо всі опозиційні сили та громадські організації переступити через взаємну недовіру та зосередитись на конкретній роботі в інтересах української демократії», - зазначають в партії.

«Наша Україна» вкотре наголошує, що жодною мірою не претендує на монополію у цій роботі й вітатиме всі конструктивні зусилля, які слугуватимуть з користю єдиній справі.

14 липня, виступаючи на «5-му каналі», член ради партії «Фронт Змін» А.ПИШНИЙ заявив, що голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не запрошував «Фронт Змін» на зустріч представників опозиційних сил 12 липня. Разом із тим А.ПИШНИЙ зазначив, що «Фронт Змін» братиме участь у подібних зустрічах опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня відбулася ініційована В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ перша робоча зустріч представників опозиційних політичних сил, а також громадських організацій, з метою захисту вільного волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України у 2012 році.

Участь у зустрічі взяли представники партії «Наша Україна», Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Партії Захисників Вітчизни, Української партії, УРП «Собор», РХП та Української соціал-демократичної партії.

Учасники зустрічі ухвалили рішення сформувати з повноважних представників цих політичних сил міжпартійний Комітет захисту чесних виборів, членство в якому є відкритим для усіх бажаючих, в тому числі громадських організацій. У рамках такого комітету було створено дві експертні групи, які працюватимуть у постійному режимі. Перша група – з координації дій опозиції у Верховній Раді України стосовно підготовки законопроекту «Про вибори народних депутатів України». Друга група займеться «польовою діяльністю» з організації якісного процесу спостереження з метою протидії можливим махінаціям, а також налагодження дієвого діалогу з міжнародними організаціями, які здійснюють спостереження за виборчим процесом.