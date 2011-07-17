Тимошенко: Я не фан революцій

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що ніколи не залишить країну і народ у безвихідному становищі.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв`ю журналу "Кореспондент".

Лідер «Батьківщини» заявила, що влада, обмежуючи виборчі права громадян та свободу слова, підписує собі вирок.

"Якщо авторитарні режими заганяють народи в глухий кут без чесних виборів і свободи слова, то народи знаходять інший шлях, адже вибухонебезпечна ситуація завжди кришку зірве. Мені хотілося б, щоб ЯНУКОВИЧ зрозумів, що у нього є єдиний безпечний шлях - зберегти чесні вибори, не змінюючи закон. Якщо все-таки не прислухається і кришку зірве, то за його долю ніхто не зможе поручитися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що долю політиків повинні вирішувати демократичні і чесні вибори. "Є всього два методи поміняти владу. Якщо країна демократична, вибори чесні, тоді влада мирно і спокійно змінюється саме на виборах. Не потрібно ніяких протистоянь або революцій, усе вирішують вибори. Це правильна демократична модель", - вважає вона.

"Якщо у когось склалося відчуття, що я фан революцій, - я не фан революцій, я фан чесних виборів, але якщо їх немає, я ніколи не залишу країну і народ у безвихідному становищі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.