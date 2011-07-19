Власенко пояснив, навіщо владі суддя Кірєєв

Ситуація довкола судового процесу над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО є наслідком так званої «судової реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив колишній захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО

«Суддя КІРЄЄВ є уособленням так званої «судової реформи». Це той суддя, якого побажала мати влада – людина, яка не знає закон і не хоче його виконувати», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, сьогоднішні проблеми полягають не в тексті Конституції, а в домінуванні позитивістського права - це коли люди, які називають себе юристами, тлумачать норми закону на власний розсуд.

«Яскравим прикладом цього є ситуація з процесом ТИМОШЕНКО – коли людина на прізвище КІРЄЄВ, який називає себе суддею, тлумачить закон, вириваючи щось з контексту та влаштовує щось на кшталт юридичних дій», - сказав він.

За його словами, нам потрібно змінювати та піднімати рівень правосвідомості, оскільки за останній рік відбулася повна руйнація всіх демократичних інституцій.

«Без цього нічого не буде. Навіть якщо ми ухвалимо найкращу в світі Конституцію, судити нас буде суддя КІРЄЄВ, то це нічого не змінить», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Народний депутат також додав, що на сьогодні стратегія захисту Ю.ТИМОШЕНКО дуже проста – примусити суд виконувати норми КПК.