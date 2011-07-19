Янукович розказав Могильову, кого саджати, а кого - ні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від правоохоронців забезпечити дотримання правопорядку під час збирання врожаю.

Про це глава держави заявив під час зустрічі у Криму з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що при порушенні кримінальних справ у цій сфері слід ретельно вивчати кожен конкретний випадок. «Щоб у нас не сталося так, як у старі часи, коли за колосок людей саджали, а не бачили набагато більшого», – сказав він.

Президент України підкреслив, що у разі існування невідповідностей проступку і покарання, МВС має ініціювати внесення змін до законодавства. Він зазначив, що у разі потреби готовий долучитися до цієї роботи. «Це наша земля, врожай також наш, працюють люди також наші – треба подивитися, в чому тут проблема», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

А.МОГИЛЬОВ на зустрічі повідомив, що відповідні вказівки щодо забезпечення правопорядку під час жнив направлені всім управлінням МВС. Водночас міністр констатував, що лише в АР Крим виявлено понад 700 тисяч гектарів незаконних посівів.