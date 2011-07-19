Адвокати Тимошенко покличуть до суду Карпачову

Адвокати Юлії ТИМОШЕНКО планують звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРАПЧОВОЇ з проханням долучитися до судового процесу над екс-прем`єром у статусі самостійного учасника.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат Микола СІРИЙ.

"Ми будемо звертатися, аби представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини увійшов в цю справу як самостійний учасник процесу і як самостійний учасник процесу спостерігав за всіма тими порушеннями основоположних прав людини, які мають місце", - сказав М.СІРИЙ.

У свою чергу, захисник Сергій ВЛАСЕНКО мотивував відповідне звернення систематичними від початку судового розгляду порушеннями права Ю.ТИМОШЕНКО на захист. "Відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, представник Уповноваженого з прав людини має право увійти в будь-яку справу, і ми будемо цього вимагати з метою контролю за дотриманням прав і свобод громадян під час провадження в цій справі", - зазначив він.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО планує звернутися до Вищої ради юстиції із заявою на незаконні дії судді Печерського районного суду Родіона КІРЄЄВА щодо надання невиправданого терміну на ознайомлення з матеріалами справ, а також до Науково-практичної ради Верховного Суду України - з проханням розглянути судову практику розгляду кримінальних справ з питань надання строків на ознайомлення з матеріалами для визначення оптимального терміну для цього.

Крім того, за його словами, захист планує звернутися до професійної юридичної спільноти з проханням відреагувати на все, що відбувається у судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО, "тому що сьогодні це стосується ТИМОШЕНКО і адвокатів, які беруть участь в цій справі, а завтра це буде стосуватися кожного із нас».

"Сьогодні ми звернемося до всіх інституцій з відповідними запитами і будемо очікувати від них не лише швидкої відповіді, а конкретної практичної реакції на ті свавілля, які відбуваються у залі судового засідання під час розгляду справи ТИМОШЕНКО", - заявив С.ВЛАСЕНКО.