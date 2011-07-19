Адвокати Тимошенко не бачать потреби кликати до суду Путіна

17:18, 19 липня 2011
Політика
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Кажуть, події злочину немає

Захисники екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО заявляють про відсутність підстав для залучення як свідків керівника російського уряду Володимира ПУТІНА та голови російського ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА до судового процесу з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили адвокати Микола СІРИЙ та Сергій ВЛАСЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про можливе залучення як свідків В.ПУТІНА та О.МІЛЛЕРА.

"Формальне обвинувачення Юлії ТИМОШЕНКО у цій справ стосується лише одного питання - чи законно підписані директиви, як їх називають в обвинуваченні, уряду. Мова не йде про контракти. Саме тому говорити про тих свідків, про яких ви зазначаєте, скоріш за все, не буде підстав і потреб. Якщо буде порушено іншу справу чи обвинувачення буде змінено, тоді можна буде про щось говорити. Але в рамках того обвинувачення, яке є, треба спочатку знайти подію злочину", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

У свою чергу М.СІРИЙ зазначив, що свідком у справі є особа, яка безпосередньо спостерігала подію злочину. "Складність у цій справі полягає в тому, що ми поки не можемо знайти подію злочину. Якщо не має події злочину, то, відповідно, надзвичайно складно знаходити свідків тієї події злочину, якщо її не існувало", - зазначив він.

Водночас М.СІРИЙ зазначив, що захист має право на залучення до розгляду справи свідків зі свого боку на рівних умовах зі стороною обвинувачення.

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