Луценко - прокурорам: «Мурку» давай!

Суд переніс розгляд кримінальної справи Луценка на 27 липня

Київ. 19 липня. УНІАН. Суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК, який є головуючим у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, оголосив перерву у засіданні до 10.00 27 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні під час засідання суду.

Впродовж сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення оголосила 118 сторінок із майже 300 обвинувального висновку у кримінальній справі Ю.ЛУЦЕНКА.

На час закриття засідання суду прокурори зупинилися на 178 сторінці. Зокрема, вони зупинилися на оголошенні обвинувачення Ю.ЛУЦЕНКА у порушеннях при організації святкування річниць міліції у 2008-2009 роках.

Під час оголошення обвинувального висновку сам Ю.ЛУЦЕНКО посміхався та час від часу читав книгу письменника Фазіля ІСКАНДЕРА «Сандро з Чегему».

Слухаючи звинувачення у тому, що на святкування річниць міліції запрошувалися зірки української та російської естради, Ю.ЛУЦЕНКО з місця наголосив: «Ще не всіх бандитських артистів заслухали. «Мурку» давай!».