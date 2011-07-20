Регіонал пропонує скинутися на паради

08:25, 20 липня 2011
Політика
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Горбаль пригадав, як платив за салюти

Всі небайдужі можуть долучитися до фінансування заходів з нагоди Дня Незалежності.

Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Василь Горбаль в ефірі 5 каналу.

"Переконаний, що наразі органи місцевої влади, організації, спонсори, меценати, національно свідомі і взагалі ті, хто вважає це святом, я переконаний, що таких більшість, звичайно, можуть долучитися до фінансування заходів з нагоди Дня Незалежності", - зазначив він.

Горбаль розповів, що за часів свого головування в Львівській облдержадміністрації за свій кошт робив для львів’ян салюти і різні концерти.

"Смаків дійсно багато і, напевно, всі задовольнити буде тяжко, тому наразі варто не просто говорити про це, а прийняти участь у святкуванні цього свята і внести якийсь свій вклад", - додав "регіонал".

Як відомо, президент Віктор Янукович скасував проведення парадів на честь 20-ї річниці Незалежності України.

Раніше тодішній глава Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк пропонував жителям області самим ремонтувати дороги за свій рахунок.

Українська правда

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