Регіонал пропонує скинутися на паради
Горбаль пригадав, як платив за салюти
Всі небайдужі можуть долучитися до фінансування заходів з нагоди Дня Незалежності.
Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Василь Горбаль в ефірі 5 каналу.
"Переконаний, що наразі органи місцевої влади, організації, спонсори, меценати, національно свідомі і взагалі ті, хто вважає це святом, я переконаний, що таких більшість, звичайно, можуть долучитися до фінансування заходів з нагоди Дня Незалежності", - зазначив він.
Горбаль розповів, що за часів свого головування в Львівській облдержадміністрації за свій кошт робив для львів’ян салюти і різні концерти.
"Смаків дійсно багато і, напевно, всі задовольнити буде тяжко, тому наразі варто не просто говорити про це, а прийняти участь у святкуванні цього свята і внести якийсь свій вклад", - додав "регіонал".
Як відомо, президент Віктор Янукович скасував проведення парадів на честь 20-ї річниці Незалежності України.
Раніше тодішній глава Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк пропонував жителям області самим ремонтувати дороги за свій рахунок.