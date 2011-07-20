Азаров сказав, кому готовий особисто потиснути руку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне до Дня Незалежності відзначити підприємців, які створюють робочі місця, замість того, щоб проводити військові паради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Я готовий особисто потиснути руку кожному власнику або керівнику підприємства, кожному керівнику галузі, який створює нові робочі місця… До речі, вважаю за необхідне публічно і достойно відзначати цих людей, які своїми капіталами, приватною ініціативою або новаторським ідеями і власною працею після кризи створюють нові робочі місця, запроваджують новітні технології… На моє переконання, саме так, а не парадами, як справедливо вирішив глава держави, ми повинні відзначити 20-ту річницю Незалежності», - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив Міністерству економічного розвитку та Секретаріату Кабінету міністрів розглянути та дати свої пропозиції щодо заохочення таких підприємців.

Водночас прем’єр-міністр підкреслив, що підготовка до відзначення 20-ї річниці Незалежності України вже завершується і найближчим часом відбудеться координаційна нарада з цього приводу, на яку всі міністерства і відомства подадуть свої пропозиції стосовно відзначення цього свята.