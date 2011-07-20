Луценко готує ще одну скаргу до Європейського суду

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН заявляє, що Європейський суд з прав людини завершив усі процесуальні дії за скаргою його підзахисного щодо незаконності порушення кримінальної справи, арешту і порушення його права на захист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"У першій справі врегулювання вже закінчено. Була наша вимога, було звернення до уряду України. Уряд України відповів Європейському суду, і ми дали свої коментарі на відповідь уряду України. Якихось процесуальних дій за скаргою вже не буде", - сказав І.ФОМІН.

За його словами, на підставі виконаних процесуальних дій Європейський суд з прав людини має ухвалити рішення. "Я не думаю, що рішення ухвалюватиметься протягом півроку. Не можу прогнозувати, але я вважаю, що оскільки вже наша скарга одержала статус пріоритетного розгляду, то вони затягувати не будуть. Сподіваюся, що протягом, максимум, двох місяців ми одержимо рішення Європейського суду за нашою першою вимогою", - додав він.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКА наголосив, що рішення Європейського суду носитиме обов`язковий характер для Печерського районного суду Києва.

"Ми порушували питання про незаконність затримання і арешту, а також про порушення права на захист. Верховний суд свого часу роз`яснив, що порушення права на захист є безперечною підставою для направлення справи на додаткове розслідування", - нагадав І.ФОМІН.

За його словами, у даний час готується ще одна скарга Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду. "Ми підготували нове звернення, яке стосується порушення права на справедливий суд. І якщо буде ухвалено рішення Європейського суду і наші вимоги будуть задоволені, природно, відповідно до закону, жодний звинувачувальний вирок не зможе залишитися у законній силі. Це питання має розглядатися Верховним судом і за ним Верховним судом мають ухвалюватися рішення", - резюмував адвокат Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва розпочав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне співробітником правоохоронного органу.

Наприкінці травня - на початку червня Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи і утримання під вартою, а також порушеннями його права на захист.