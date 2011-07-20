Дзюба побажав Тимошенко вистояти на «неправедному судилищі»

Відомий громадський діяч і публіцист, лауреат Шевченківської премії, академік Іван ДЗЮБА побажав лідеру партії «Батьківщина», колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО вистояти на «неправедному судилищі».

Як повідомляє прес-служба БЮТ, ці слова І.ДЗЮБА залишив як автограф на своїй новій книзі, яку з теплими побажаннями передав Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дорога Юліє Володимирівно! Хай християнський Бог допоможе Вам вистояти на неправедному судилищі олімпійських божків і їхньої челяді», - написав І.ДЗЮБА.

Збірка Івана ДЗЮБИ «Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ» вийшла у видавничому домі «Києво-Могилянська академія» за сприяння Фундації імені Івана Багряного.

У збірці І.ДЗЮБА досліджує проблеми, пов’язані з «підтримуваною правлячою олігархією системною компрометацією національних історичних та культурних цінностей й насаджуванням ідеології російського націоналізму й неоімперіалізму».