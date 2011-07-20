Адвокату Луценка допити у кабінеті слідчого нагадали 30-і роки

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО Ігор ФОМІН не виключає повторного внесення клопотання про допит слідчого Сергія ВОЙЧЕНКА після завершення допиту свідків, які проходять у справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Я думаю, що після того, як будуть допитані свідки, якщо хтось з свідків скаже, що на нього чинився тиск на попередньому слідстві і він тому дав такі свідчення, природно, ми ще раз заявлятимемо клопотання про допит слідчого для того, аби він пояснив, чому такі свідчення надаються і на чому вони ґрунтуються", - сказав І.ФОМІН.

Адвокат повідомив, що з боку звинувачення у справі Ю.ЛУЦЕНКА проходять більш як 100 свідків.

Захист, за його словами, ще не заявляв свідків зі свого боку. "Ми розмовлятимемо з кожним свідком. У нас понад 100 свідків. Це ті, хто повинен довести, що ЛУЦЕНКО скоїв злочин. Кожний з них надавав свідчення в тиші кабінету слідчого, а оскільки я був присутній на цих допитах, вони мені нагадували допити епохи 30-х років", - додав він.

"Мені дуже цікаво, як і яким чином надаватимуть свідчення свідки у цій справі в суді, тоді, коли вони публічно спілкуються із захистом, із звинуваченням і з самим ЛУЦЕНКОМ. Там вони наговорювали на нього... Я думаю, набагато складніше брехати у вічі людині, ніж у тиші кабінету, під тиском слідчого складати якісь свідчення", - припустив І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання 20 червня Ю.ЛУЦЕНКО і його захист заявили клопотання про виклик як свідка у його справі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Віктора ПШОНКИ і низки співробітників Генеральної прокуратури. Проте суд не задовольнив цього клопотання.

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, скоєне співробітником правоохоронного органу.

Наприкінці травня - початку червня Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи й утримання під вартою, а також порушеннями його права на захист.