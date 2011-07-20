Захист Луценка хоче залучити Ющенка

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН розраховує, що суд задовольнить клопотання про залучення як свідка екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА до судового процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Це клопотання вже було заявлене, але не було задоволене. Суд визнав це передчасним і, ймовірно, повернеться до наших клопотань у процесі, вже після всіх допитів свідків звинувачення", - сказав І.ФОМІН.

Адвокат нагадав, що Ю.ЛУЦЕНКО звинувачується в перевищенні службових повноважень при організації святкування Дня міліції у палаці "Україна".

"День міліції - це державний захід, і, природно, Президент (В.ЮЩЕНКО) був присутній не на гулянці, мабуть, а на врученні нагород. Я не розумію, як взагалі можна було пред`являти таке звинувачення. Він що - весілля справляв? Йому інкримінують, що він вручав квіти і медалі, так він не сам їх вручав, їх Президент вручав. Якщо це факт злочину, то вони - співучасники", - додав І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ю.ЛУЦЕНКО і його захист на черговому судовому засіданні в Печерському районному суді Києва заявили клопотання про залучення як свідка і проведення їх допитів екс-президента В.ЮЩЕНКА, чинного главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА й інших посадовців, які проводили урочистості з нагоди професійних свят у своїх відомствах. Проте суд відмовив Ю.ЛУЦЕНКУ і його захисту в задоволенні цього клопотання.

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне співробітником правоохоронного органу.

Наприкінці травня - початку червня Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою про незаконність порушення проти нього в Україні кримінальної справи й утримання під вартою, а також порушеннями його права на захист.